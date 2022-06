Ola de calor excesiva: De Texas a California, con temperaturas arriba de los 100°F (37°C)

“Peligroso”, “extremo”, “excesivo”. Esos son los adjetivos con los que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha descrito la ola de calor que se cierne sobre el sur y oeste de Estados Unidos, el cual abarca desde Texas hasta California.

Las temperaturas están alcanzando niveles altísimos que llegan hasta los 110°F (43.3°C) en algunas zonas, con lo cual conlleva el riesgo de experimentar daños relacionados con el calor, como insolación.

Debido a la “excesiva” ola de calor de esta semana, el NWS ha advertido a las personas vulnerables de asegurarse de mantenerse frescos e hidratados en este tiempo extremo.

Según recoge el Washington Post, se pronostica que el calor alcance su máximo este viernes con temperaturas récord arriba de los 100°F (37.7°C).

Para comienzos de la siguiente semana se espera que el calor amaine en algunas partes de Texas y del Suroeste del país, mientras la ola de calor se dirige al norte del Sureste.

Lamentablemente, el alivio del calor en el Suroeste será causado por ráfagas de viento que podrían provocar incendios con una propagación veloz.

Esta ola de calor marca el inicio del arribo de las altas temperaturas que preceden al verano boreal, cuyo solsticio será el próximo 21 de junio.

Las temperaturas altas llegaron el martes a Austin, Texas, con 103°F (39.4°C), y en San Antonio, con 104°F (40°C). En Phoenix, los pronósticos señalaron que este jueves podría llegar a los 110°F (43.3°C), el viernes, a 112°F (44.4°C) y el sábado, a 113°F (45°C). Dado el calor excesivo, el NWS de Phoenix recomendó “mantenerse al interior y buscar edificios con aire acondicionado… Beber agua, más de la usual, y evitar bebidas deshidratantes alcohólicas, azucaradas o con cafeína”.

