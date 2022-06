“Peligrosa y letal”: Ola de calor extrema amenaza a 40 millones de Texas a California este fin de semana

Una “peligrosa y letal” ola de calor ya se cierne sobre gran parte del sur y suroeste de Estados Unidos, la cual continuará para este fin de semana.

Alrededor de 40 millones de habitante de estas regiones están bajo alertas y advertencias por el intenso calor. Como ejemplo de las altísimas temperaturas, pronósticos prevén que Phoenix, Texas, alcance los 116°F el sábado, lo cual rompería el récord de 114°F de 1918.

Las alertas por la ola de calor cubren porciones de más de seis estados donde los grados superarán los 100°F.

Para este viernes se espera que se rompan récord de Sacramento hasta Houston. Asimismo, se pronostica que más de 75 ciudades en Estados Unidos tengan máximos nunca registrados diarios en los siguientes días.

Excessive Heat Continues 🥵🌡️ Numerous daily records in jeopardy across the forecast area this weekend, as afternoon high temps reach 10 degrees above averages for early June. ⚠️ Find cooling station info @ClarkCountyNV . Hydrate! Even when you're not thirsty!! #NvWx #CaWx #AzWx pic.twitter.com/9jhL7xtzOI

Se espera que Las Vegas alcance los 110°F este viernes, lo cual es 10°F arriba de lo normal.

De Texas a California, se espera que 45 millones de personas experimenten, y sufran, temperaturas sobre los 100°F la siguiente semana, principalmente en el Valle Central de California, el desierto del Suroeste y Texas.

Mientras el calor extremo abandona California, las temperaturas altas continuarán su camino hacia el este, principalmente entre Phoenix y Nueva Orléans.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el riesgo de las temperaturas nocturnas, las cuales se mantendrán altas, por lo cual no permitirán al cuerpo enfriarse, lo cual pone más riesgo a la salud.

First Record of the Heatwave!

🥵🌡️☀️

Needles, CA struggled to cool off last night, only cooling down to 87F… tying their previous warm low record for June 9th. 😳

Previous record was 2016.#NeedlesWxRecords pic.twitter.com/qWqTgqnETv