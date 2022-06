Maluma lanza “The Love & Sex Tape” en visita a México 

Maluma lanzó su más reciente álbum “The Love & Sex Tape” durante su última visita a México, donde se presentará este fin de semana en un par de conciertos en el Palacio de los Deportes de la capital.

“Me da mucha a alegría, es mi segundo hogar”, dijo el jueves por la noche en una alfombra roja por el debut de su sexto álbum de estudio en la que desfiló con lentes oscuros, ropa negra y el cabello rosado.

Con el lanzamiento de su álbum, el astro colombiano estrenó el video de su canción con Chencho Corleone “Nos comemos vivos”, la cual ya ha sido bien recibida por sus fans, al igual que “Cositas de la USA” y “Mojando Asientos” junto a Feid, otros temas del disco lanzados previamente.

“The Love & Sex Tape” marca un regreso de Maluma al género urbano latino con toques de reggaetón, trap y dembow, en temas sensuales, así como de desamor.

“Me hacía falta un poquito de música pa’ la calle, sentirme no solamente que vivo en un mundo anglo, sino también en la calle”, dijo. “Las raíces de donde comencé yo, de buen reggaetón”.

“Sexo sin título” con Jay Wheeler y Lenny Tavárez, “Tsunami” con Arcángel y De La Ghetto, “La vida es bella”, “Mal de amores” y “Happy Birthday” son los otros temas del álbum producido por Kevin ADG y Chan El Genio (“The Rude Boyz”), con temas compuestos por Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Edgar Barrera, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Lenin Yorney Palacios, Giencarlos Rivera, Chencho Corleone y Salomon Villada, entre otros.

En la portada aparece su perro Buda, el cual lo acompañó en la alfombra roja y al que califica como su compañero de aventuras. La versión de Buda del álbum fue realizada por el artista contemporáneo Joseph Klibansky.

El mes pasado, en su concierto “Medallo en el Mapa”, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Maluma causó sensación al tener a Madonna como artista invitada para interpretar el tema que lanzaron ambos en honor a esa ciudad. Este año Maluma también coestelarizó la película “Marry Me” con Jennifer López. Es evidente que disfruta colaborar con artistas femeninas mayores.

“Tengo una conexión muy bonita con la gente mayor”, dijo. “Con Madonna, con Jennifer, con Marc Anthony, con tantos artistas que he tenido la oportunidad de compartir y colaborar. Y siempre que me reúno con ellos me dicen como si yo tuviera también la misma edad, me gusta mucho aprender de ellos, son mis maestros y ha sido una bendición”.

Maluma se presentará este fin de semana como parte de su “Papi Juancho Maluma World Tour” en el Palacio de los Deportes , tras su presentación en la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco, la tierra de Vicente Fernández, a quien dijo admirar desde niño.

“¡Que viva Vicente Fernández!”, exclamó Maluma. “Tengo el honor de ser amigo de la familia Fernández… Lo único que me faltó fue hacer una canción con él, siempre lo dije y siempre hablé de eso”.

Maluma dijo que otro de sus sueños sería presentarse en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Por ahora continuará su gira por Europa con una segunda fecha en el WiZink Center de Madrid.