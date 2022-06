¡El infierno sí existe!: La NASA lo descubrió y lo observará por primera vez

Por insólito que parezca, la NASA ha descubierto el infierno. Se trata de descubrimiento de un fenómeno único y espectacular en el espacio, una “supertierra”, que se encuentra a 50 años luz de distancia y arde constantemente en llamas, característica por la que se conoce como “el planeta infernal”.

Llamado 55 Cancri e, este exoplaneta orbita tan cerca de “su estrella similar al Sol”, que las condiciones de su superficie serían básicamente las mismas de la idea que tenemos del infierno bíblico, en donde siempre se está bajo llamas.

Among the investigations planned for #NASAWebb’s first year are studies of two hot exoplanets classified as “super-Earths” for their size and rocky composition: the lava-covered 55 Cancri e and the airless LHS 3844 b. (3/7) pic.twitter.com/qJI7wkS2g5