¿Qué necesita América para contratar a Cabecita Rodríguez?

Las Águilas del América quiere contratar a Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez para el torneo Apertura 2022; sin embargo, dentro de la Liga MX es complicado hacerse con sus servicios, sobre todo por el contrato que tiene actualmente.

De acuerdo con la cadena ESPN, entre otros medios nacionales, establecen que es un hecho; Rodríguez está en la mira del América. Sin embargo, no será una negociación sencilla para los Azulcremas, pues el ex Cruz Azul se fue bien vendido al Al-Nassr FC de Arabia Saudita donde no ha logrado asentarse de buena forma.

