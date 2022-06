Missouri prohíbe y penaliza el aborto voluntario tras fallo de Corte Suprema

Momentos después de la revocación del caso Roe contra Wade, que acaba el derecho constitucional al aborto, el estado de Missouri proclamó la prohibición a la interrupción voluntaria del embarazo.

Este viernes (24 de junio), la Corte Suprema anuló el fallo del caso Roe vs Wade de 1973, el cual otorgó el derecho constitucional al aborto inducido, así como el caso de Planned Parenthood vs Casey, con el cual el tribunal superior ratificó el derecho al aborto en 1992.

Con este fallo, la Corte Suprema entregó el poder a los estados de regular de manera individual el acceso o prohibición del aborto inducido.

En la opinión escrita por el ministo Samuel Alito se lee: “La Constitución no confiere el derecho al aborto; Roe y Casey están revocados; y la autoridad para regular el aborto se regresa a la población y a sus representantes electos”.

Tras la decisión, ya esperada, de la Corte Suprema, Estados Unidos se mantiene en vilo sobre cómo reaccionarán los estados con respecto a la regulación de la interrupción del aborto debido a que se estima que al menos la mitad de estados del país opte por restringir de manera más estricta el acceso al aborto.

Proclamación contra el aborto

Y así ocurrió. Horas después del anuncio del fallo, el gobernador republicano de Missouri, Mike Parson, firmó junto a su fiscal general Eric Schmitt proclamaciones que prohíben el aborto en el estado.

La expedita proclamación de Missouri se debe a que el estado tiene un mecanismo legal es conocido como trigger law (ley de gatillo), con el cual puede abolir el aborto con una proclamación firmada por el gobernador o el fiscal general.

Con la proclamación, Missouri se convirtió en el primer estado en acabar con el derecho al aborto inducido.

Penalización del aborto

El fiscal Schmitt firmó la proclamación a las 9:15 a.m., seguido por el gobernador Parson, que también firmó el decreto que activa la ley Right to Life of the Unborn Child Act (Derecho a la vida del niño no nacido).

La ley de Missouri prohíbe que los médicos realicen abortos a menos de que sea una emergencia de salud; además, hace que sea un crimen para cualquier persona que realice o se induzca un aborto cuando no haya una emergencia médica. En caso de que un médico, éste será sujeto a la suspensión de su licencia profesional.

La proclamación clasifica el aborto inducido como un delito clase B. Este tipo de delitos puede llevar a una sentencia de 15 años de prisión.

Más Noticias