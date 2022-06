México: Causa indignación feminicidio de cantante; la asesinó su esposo en restaurante￼

La cantante mexicana Yrma Lydya fue asesinada a tiros por su esposo el jueves por la noche en un restaurante de la Ciudad de México.

Lydya, quien era intérprete de música ranchera, falleció en un conocido restaurante de comida japonesa ubicado en la colonia Del Valle de la capital mexicana, informaron medios de prensa locales.

No te pierdas: Pese a tiroteos, masacres y muertes inocentes, Corte apoya uso de armas

Sin mencionar el nombre de la cantante, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, dijo el jueves en su cuenta de Twitter que “un hombre le disparó a su esposa en tres ocasiones”, y agregó que el atacante fue detenido junto a otra mujer que lo acompañaba.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó en un breve mensaje de Twitter que abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, pero no ofreció más detalles.

Lydya inició hace más de una década su carrera como cantante y participó en por lo menos 10 telenovelas y seis obras de teatro. Recibió el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Senado y un Doctorado Honoris Causa de la Cámara de Diputados por sus aportes a la cultura.

El asesinato de la cantante generó numerosas reacciones en el medio artístico local y entre sus seguidores.

Very unfortunate news to find out that Yrma Lydya was assassinated by his husband. Really sad. pic.twitter.com/kDidGPlkMV