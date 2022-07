Michael Jackson está vivo: Mhoni Vidente

El Rey del pop, Michael Jackson, no murió, está vivo, o por lo menos eso es lo que ha asegurado la famosa Mhoni Vidente.

Más de 13 años después del sorpresivo fallecimiento del artista, la vidente aseguró que en este 2022 Jackson será visto en público y de esta forma terminará con los falsos rumores de su muerte.

“Vamos a hablar de algo muy importante, la carta de El Mago, no me la van a creer pero yo sí…este año cumple 13 años desde que desapareció Michael Jackson. “El Rey del Pop”, tuviera ahorita 64 años y la carta del Mago me dice que no está muerto, no es que va a resucitar, es que nunca murió”. comentó para heraldo tv.