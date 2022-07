«Succession» recibe 25 nominaciones al Emmy; le siguen «Squid Game» y «The White Lotus»

“Succession” recibió el martes 25 nominaciones a los premios Emmy, pero el drama satírico sobre los ricos y despiadados tiene un rival histórico en “Squid Game”, la primera serie en lengua no inglesa que compite por el máximo honor de la televisión.

“Squid Game”, un drama ambientado en Corea del Sur en el que los pobres son objeto de juegos brutales, obtuvo una nominación a mejor serie de drama y otras 13 candidaturas para los Emmy, que se entregan en septiembre. “Succession” ganó el trofeo al mejor drama y otros ocho premios cuando compitió por última vez en 2020.

“Ted Lasso” fue la principal nominada entre las series de comedia, con 20 menciones, y tiene la oportunidad de ganar su segundo trofeo consecutivo a la mejor comedia: los votantes de la academia no se dejaron intimidar por una segunda temporada que dio un giro hacia el lado oscuro emocional.

Nominaciones a «The White Lotus»

Otros grandes nominados fueron la antología dramática ambientada en un resort tropical “The White Lotus”, también con 20 menciones; las comedias “Hacks” y “Only Murders in the Building”, con 17 cada una, y el drama de disfunción adolescente “Euphoria”, cuya estrella Zendaya se coronó como mejor actriz en 2020 y volvió a ser postulada.

Series de salida que podrían haber esperado un saludo fueron en vez desairadas, incluído el amado drama familiar “This Is Us”, que solo fue nominada a mejor música y letra originales. Una comedia familiar igualmente querida, “Black-ish”, obtuvo nominaciones a vestuario y peluquería. A “Ozark”, que terminó la temporada pasada, le fue mejor: recibió 13 menciones, entre ellas a mejor serie dramática.

La temporada final de “Insecure” le valió una candidatura a mejor actriz de comedia a su creadora y estrella Issa Rae, mientras que el regreso de “Atlanta” le dio a su creador y protagonista Donald Glover la oportunidad de ganar otro trofeo al mejor actor tras haber recibido el premio en 2017.

La aclamada “Abbott Elementary” de ABC tuvo un debut espectacular al recibir siete nominaciones en su primer año, incluyendo a mejor serie de comedia y mejor actriz para su creadora, Quinta Brunson. Fue un raro logro para las cadenas de televisión convencional, que de otro modo quedaron excluidas de las categorías principales.

Más series nominadas

Las otras nominadas a mejor serie de comedia son “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “Hacks”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building”, “Ted Lasso” y “What We Do in the Shadows”.

Las candidatas a mejor serie de drama: “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Ozark”, “Severance”, “Squid Game”, “Stranger Things”, “Succession” y “Yellowjackets”.

La comedia moderna de vampiros “What We Do in the Shadows” y “Yellowjackets”, una combinación de suspenso y saga sobre el paso a la edad adulta que generó revuelo, demostraron que los votantes de los Emmy tienen tanto sentido del humor como de aventuras. La polémica aparentemente no los perturbó para nada: “Dave Chappelle: The Closer”, que generó críticas por su burla de las personas transgénero, obtuvo una nominación a mejor especial pregrabado de variedades.

“Only Murders in the Building”, una comedia criminal alegre encabezada por el trío encantador e improbable de Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, fue postulada a mejor actor de comedia por partida doble por el trabajo de sus veteranos astros, pero dejó a Gomez fuera de la lista.

Un latino entre los nominados a mejor actor

Otro actor de origen latino, el guatemalteco Oscar Isaac, fue nominado a mejor actor en una serie limitada por su trabajo en «Scenes from a Marriage” de HBO.

La sensación mundial de Netflix, “Squid Game”, siguió los pasos de “Parasite” («Parásitos»), la favorita de los Oscar de 2020 también realizada en Corea del Sur. Pero “Pachinko”, un drama familiar surcoreano arrollador y muy elogiado, no obtuvo ninguna nominación al Emmy.

Las reglas de los Emmy permiten que compita un programa en un idioma que no sea inglés con un socio de producción estadounidense, pero solo el surgimiento de los servicios de streaming permitió que esto sucediera. Los Emmy alguna vez estuvieron dominados por las cadenas de televisión convencionales y luego por los programas de cable realizados principalmente para Norteamérica, pero los servicios de streaming apuntan a ese mercado y muchos más, y están descubriendo que los programas realizados en Asia, Europa y otros lugares pueden transmitirse en todo el mundo.

“Squid Game” impulsó la rara representación asiática con cinco nominaciones de actuación, incluida una a mejor actor para Lee Jung-jaek y una a mejor actriz de reparto para Jung Ho-yeon. La serie ya había demostrado ser innovadora este año en los Premios SAG (del Sindicato de Actores de la Pantalla), donde Lee y Jung recibieron los primeros trofeos de actuación del gremio para un programa en un idioma ajeno al inglés.

La falta de programas con diálogos que no son en inglés se demuestra en la miniserie de NBC de 1980 “Shōgun”, basada en la novela de James Clavell sobre el Japón de principios del siglo XVII. La producción bilingüe de un estudio estadounidense fue pionera, pero no inició una moda tras ganar el Emmy a la mejor serie limitada y recibir nominaciones de actuación.

Nominación a mejor actriz

Por el premio a la mejor actriz en una serie de comedia compiten Rachel Brosnahan por “The Marvelous Mrs. Maisel”, Quinta Brunson por “Abbott Elementary”, Kaley Cuoco por “The Flight Attendant”, Elle Fanning por “The Great”, Issa Rae por “Insecure” y Jean Smart por “Hacks”.

Los nominados a mejor actor en una serie de comedia son: Donald Glover por “Atlanta”, Bill Hader por “Barry”, Nicholas Holt por “The Great”, Jason Sudeikis por “Ted Lasso”, Steve Martin por “Only Murders in the Building” y Martin Short, igualmente por “Only Murders in the Building”.

El premio al mejor actor en una serie de drama se lo disputarán Jason Bateman por “Ozark”, Brian Cox por “Succession”, Lee Jung-jae por “Squid Game”, Bob Odenkirk por “Better Call Saul”, Adam Scott por “Severance” y Jeremy Strong por “Succession”.

El de mejor actriz en una serie de drama, Jodie Comer de “Killing Eve”, Laura Linney de “Ozark”, Melanie Lynskey de “Yellowjackets”, Sandra Oh de “Killing Eve”, Reese Witherspoon de “The Morning Show” y Zendaya de “Euphoria”.

Las candidatas a mejor serie limitada son “Dopesick”, “The Dropout”, “Inventing Anna”, “The White Lotus” y “Pam & Tommy”.

Las nominadas a mejor serie de variedades y tertulia: “The Daily Show with Trevor Noah”, “Jimmy Kimmel Live”, “Last Week Tonight with John Oliver”, “Late Night with Seth Meyers” y “The Late Show with Stephen Colbert”.

El presidente de la Academia Televisiva, Frank Scherma, comenzó el anuncio de las nominaciones diciendo que se había presentado un número récord de programas, lo que refleja que la producción de series estaba en su punto más alto después de haberse reducido drásticamente durante la pandemia.

La ceremonia de los Emmy se transmitirá en vivo el 12 de septiembre por la cadena NBC. Aún está por anunciarse quién conducirá la gala.

Más Noticias