¡Tenemos los días contados!: Fecha del fin del mundo se adelanta, aseguran científicos

Los días de la humanidad, están contados. O por lo menos eso es lo que sugiere la nueva teoría científica que habla sobre el fin del mundo y del universo como tal.

Y es que varios científicos han dicho que la teoría del Big Bang continúa, y que, recientemente, la expansión ha comenzado a acelerarse; sin embargo eso no es lo que preocupa a los estudiosos, sino el hecho de posteriormente, vendrá un momento de contracción, teoría conocida como Big Crunch o el Gran Colapso.

El fin del mundo podría ser mucho antes de lo pensado

Es así como los científicos piensan que, por desgracia, la idea que muchos especialistas tenían sobre el fin del universo estaría equivocada y éste evento ocurriría antes de lo pensado.

Pero, ¿en cuánto tiempo?: Según, han dicho los científicos, estaríamos hablando de alrededor de 65 millones de años… ¡Así que no te preocupes demasiado!.

Sin embargo, esta nueva y terrorífica teoría sugiere que el fin del mundo llegará como una explosión mortal.

«Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica», señaló Paul Steinhardt, uno de los autores del estudio hecho por la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

De igual manera se espera que las estrellas dejen de nacer, se evaporen los hoyos negros y las galaxias se oscurezcan, de acuerdo con el físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois.

Dicho escenario, generaría una inestabilidad que desencadene un colapso al punto de llegar a una gran explosión.

Y es así como llegaríamos al fin del mundo y del universo.

