Alerta por tormenta solar que podría ocurrir HOY, esto pasaría en la Tierra

Varios expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), han advertido que hoy 19 de julio podría generarse una gran tormenta solar y que podría afectar a todos los planetas que giran a su alrededor, incluida la Tierra.

Según revelaron los investigadores, el comportamiento real de la tormenta es impredecible, pero las consecuencias en nuestro planeta podrían ir desde afectaciones en las telecomunicaciones hasta afectaciones físicas en los seres humanos.

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos (SWPC) emitió una alerta sobre el fenómeno, similar a la ocurrida el pasado 13 de junio en que la mayor parte de las emisiones se difundieron a través de la magnetosfera.

Here are the latest images from our #Sun on 2022-07-18! This video highlights the 171, 193, and 211 Angstrom wavelengths.

Credits: #NASA #ESA #SOHO #SDO #SWPC pic.twitter.com/symoVi1j2c