Arrestan a varias legisladoras, incluida Ocasio-Cortez, en protesta a favor del aborto frente a Corte Suprema

Varios legisladores demócratas fueron arrestados este martes durante una protesta a favor del derecho al aborto frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, tres semanas después de que ésta revocará el caso Roe vs Wade.

Con cantos como “nuestros cuerpos, nuestras decisiones” (our bodies, our choice) y “no retrocederemos” (we won’t go back), congresistas se reunieron frente al Capitolio federal en Washington, D.C., antes de marchar al edificio del tribunal superior del país.

Happening rn: MOCs & EDs of orgs across the country are risking arrest at the Capitol. #BansOffOurBodies @CPDAction pic.twitter.com/Cl9ldc9iBf — Maegan LLerena 🦋 (@maeganllerena) July 19, 2022

Entre las legisladoras arrestados se incluye la célebre representante Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Cori Bush, legisladoras del ala más progresiva del Congreso federal.

Las congresistas se colocaron a lo largo de un cruce peatonal frente al edificio de la Corte Suprema. El cual está protegido con una cerca negra que fue colocada para mantener alejados a manifestantes.

Arresto de legisladoras

Las mujeres se sentaron en medio de la calle como un acto de desobediencia civil mientras los policías se acercaban a ellas. Mientras se paraban en rededor de las manifestantes, los policías dieron advertencias de que serían arrestadas por bloquear la calle.

Al permanecer en su lugar, las legisladoras y demás manifestantes fueron arrestadas por los agentes, que las esposaron y las llevaron a una zona alejada lejos de la calle que estaba limitada con una banda amarilla.

La representante Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York, dijo en un comunicado: “Tengo el privilegio de representar un estado donde los derechos reproductivos son respetados y protegidos, lo menos que puedo hacer es poner mi cuerpo en la línea por los 33 millones de mujeres que están en riesgo de perder sus derechos”.

Reps. Jackie Speier and Carolyn Maloney getting arrested pic.twitter.com/c1AP7ILHDu — Nancy Vu (@NancyVu99) July 19, 2022

Después de que la Corte Suprema revocara el caso de Roe vs Wade, múltiples estados republicanos comenzaron a implementar “leyes desencadenantes” que restringen el derecho al aborto e incluso prohibirlo en todos los casos.

