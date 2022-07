Indocumentados con 7 años viviendo en EEUU podrían pedir Green Card en nuevo proyecto de ley demócrata

Demócratas del Congreso vuelven a luchar por una reforma migratoria que ayude a los millones de inmigrantes indocumentados que habitan en el país.

Después de meses de fracasos consecutivos, una representante demócrata tiene previsto presentar un proyecto de ley que permitiría que inmigrantes sin papeles puedan acceder a la residencia permanente, popularmente conocida como Green Card.

La responsable del proyecto de ley a favor de los indocumentados es la representante Zoe Lofgren del 19 distrito de California.

La propuesta, de nombre “Renovación de las Disposiciones de Inmigración de la Ley de Inmigración de 1929”, es una opción similar a la que los demócratas ya han intentado aprobar, pero que su bancada opuesta, los republicanos, han logrado obstaculizar en numerosas veces. Este nuevo proyecto permitiría que los inmigrantes indocumentados que demuestren que llevan más de siete años viviendo en Estados Unidos puedan solicitar la Green Card.

La propuesta que será presentada al Congreso no modificaría como tal la Ley de Registro, la cual es la que filtra quiénes pueden solicitar una Green Card, sino que el proyecto de ley hace una enmienda y agrega el texto: «[haber] llegado a Estados Unidos al menos siete años antes de la fecha de solicitud».

UPDATE: @latinorebels now has the bill text for the new immigration Registry legislation that drops tomorrow in the House (Note: it's hella short…2 pages). https://t.co/MrJfzKFZon pic.twitter.com/WckzLZArqF