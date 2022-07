EEUU: Hombre se declara inocente de violar a niña de 10 años￼

Un hombre se declaró inocente el lunes en Ohio de los cargos de violar a una niña de 10 años que tuvo que viajar a otro estado para someterse a un aborto el mes pasado, un caso que se convirtió en un punto álgido en el debate nacional sobre el acceso al procedimiento.

El hombre de 27 años está acusado de dos delitos graves de violación en una corte del condado Franklin, en Columbus, la capital del estado. Podría enfrentar una pena de cadena perpetua sin libertad condicional. La policía asevera que después de su arresto el 12 de julio, el hombre confesó haber violado a la niña en dos ocasiones distintas. Se encuentra detenido antes de una audiencia de fianza que aún no ha sido programada.

El caso recibió atención a nivel nacional luego que Caitlin Bernard, una doctora de Indianápolis, reveló que la menor tuvo que viajar a Indiana debido a que Ohio prohibió los abortos en el primer “latido fetal” detectable una vez que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en junio el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto a nivel nacional.

Antes del arresto del sospechoso, el procurador de Ohio y un congresista del estado, ambos republicanos, se encontraban entre los conservadores que cuestionaron públicamente la autenticidad del hecho y la existencia de la niña.

El presidente Joe Biden, demócrata, destacó el caso de la niña al firmar una orden ejecutiva destinada a proteger el acceso al aborto.

En el caso del hombre acusado, un detective testificó el 13 de julio ante la corte que la policía de Columbus se enteró del embarazo de la menor luego que su madre alertó a los Servicios Infantiles del condado Franklin el 22 de junio.

El detective también testificó que la niña abortó en Indianápolis el 30 de junio.

Los registros judiciales iniciales no especifican si el sospechoso conocía a la niña ni cómo la conocía. Las autoridades no han proporcionado comentarios ni detalles adicionales en respuesta a las peticiones de declaraciones.

The Associated Press generalmente no identifica a las víctimas de agresión sexual y, por ahora, no nombra al sospechoso para no identificar involuntariamente a la menor.