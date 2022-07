Videos: Mujer desata caos al iniciar tiroteo en aeropuerto de Dallas

La tarde de este lunes, tuvo lugar un tiroteo en el aeropuerto de Dallas Love, en Texas, luego de que una mujer disparara varias veces al aire.

Según información dada a conocer por las autoridades la mujer fue herida por agentes de policía, y detenida en el lugar de los hechos.

Dallas Police Chief Eddie Garcia provides an update on the shooting at Love Field Airport, in which no individuals other than the suspect were injured. pic.twitter.com/B4EvWzZde9 — The Recount (@therecount) July 25, 2022

Un tiroteo más, ahora en Dallas y por una mujer atacante

El incidente comenzó luego de las 11 de la mañana de este lunes, cuando la mujer de 37 años llegó al aeropuerto y entró cerca de los mostradores, para después dirigirse al baño y salir con una sudadera con capucha, fue entonces cuando sacó un arma de fuego y comenzó a disparar, aparentemente apuntando al techo, aseguró el jefe de policía de Dallas, Eddie García.

Fue entonces cuando un agente la hirió en una pierna y fue detenida, añadió García. Actualmente, se encuentra en el hospital y nadie más resultó herido.

Dallas Love Field Airport Incident:

– At least one injured following a security incident at Dallas Love Field Airport (Via WFAA)

– Police confirm they’re investigating reports of shots fired

– Flights are grounded at the airportpic.twitter.com/PQAuQnd5lh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 25, 2022

Dicho tiroteo provocó caos y pánico entre los usuarios de aeropuerto, quienes intentaban huir ante los disparos.

Inicialmente, el departamento de policía de Dallas informó que se encontraba investigando un reporte de disparos en el aeropuerto.

NOTICIA EN DESARROLLO