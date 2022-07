Bola de fuego ilumina cielo en Texas y alerta a habitantes: Esto sabemos

El pasado fin de semana una bola de fuego apareció en el cielo de Austin, en Texas, y dejó a los habitantes en alerta.

Según dijeron los residentes a través de redes sociales, dicha bola parecía ser un meteorito o una estrella fugaz, sin embargo, nadie sabía a ciencia cierta de qué se trataba.

View of Sunday night’s fireball (possible #meteor) from #bcstx that lit up the Texas sky.



📍South College Station

📹Marlene Morgan pic.twitter.com/muqdUhn0og