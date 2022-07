¿EEUU está en recesión? Por esta razón sigue en duda 

El reporte del segundo cuarto del año sobre el Producto Interno Bruto (GDP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reveló que el país norteamericano ya se encuentra dentro de la definición común de una recesión. Sin embargo, expertos y el Gobierno federal se han rehusado a declararla de manera oficial. ¿Por qué?

El árbitro oficial que se encarga de tales situaciones económicas de categorización es el Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por siglas en inglés) del Comité que Fecha Ciclos de Negocios (National Bureau of Economic Research’s Businnes Cycle Dating Committee), y no utiliza la definición comúnmente aceptada.

Este comité define una recesión como “un declive significativo en la actividad económica que se extiende a través de la economía y que dura más de pocos meses”.

Dos cuartos consecutivos en declive económico

Si bien el declive económico continúa ya por meses, pero que sea una recesión oficialmente declarada lo sabremos después de varios meses.

La contracción de la economía en este segundo cuarto del año, es decir, los últimos tres meses, fue de 0.9%. En el primer cuarto (los primeros tres meses), el GDP de Estados Unidos declinó a una tasa del 1.6%. Aunque esta sea una situación reveladora en torno a si se vive ya una recesión, hay otros factores a considerar.

Los criterios que toman para decidir si hay una recesión son, según Bloomberg, profundidad, difusión y duración. Para hallar datos de estos criterios, el buró considera factores como empleo, inflación ajustada al gasto, producción industrial y el ingreso.

Con esta definición, uno puede trasladar estos factores a nuestro entorno económico; por ejemplo, la inflación llegó a su nivel más alto en 40 años con un incremento a los precios al consumidor de 8.6% en mayo con respecto mismo mes del año anterior; la producción y manufactura cayó levemente en mayo, pero lo peor es que indicadores para el futuro apuntan abajo; por otra parte, (y es la buena noticia) el empleo se ha mantenido sólido en las últimas semanas. Según cifras citadas por John Cassidy de The New Yorker, de marzo a mayo la economía ha agregado más de 400,000 empleos por mes, lo cual, dice “es un paso muy saludable en la creación de empleos”.

Biden no declara recesión

Por esta razón, el presidente Joe Biden no ha declarado por su parte una recesión en la economía debido a la creación de empleos e inversiones extranjeras: “Eso no me suena a una recesión”, dijo.

No obstante, cuando ocurre un declive económico de dos cuartos consecutivos, el NBER ha declarado una recesión. Así ha ocurrido desde 1948 cada vez que el GDP cae por dos cuartos consecutivos.

Lo extraño es que el NBER no usa el GDP como un factor. De hecho, de acuerdo con CNBC, el NBER declaró una recesión en el 2001 sin que hubiera declives consecutivos.

Con tantos factores en cuestión, es difícil hacer una declaración oficial sobre si Estados Unidos se encuentra en una recesión. Además, la situación de si se está o no en una recesión ya está politizada, por lo cual parece que se deberá esperar a que el NBER, que es independiente, haga una declaración oficial.

