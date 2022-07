Insólito: Hombre muere succionado por alberca, aquí el video viral

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el fatal desenlace de lo que parecía ser una alegre fiesta de verano en una alberca de Israel.

Y es que un hombre fue succionado por un hueco que se formó en el fondo de la alberca, resultando en su inesperada muerte.

Pánico por succión de alberca

Según los internautas, los hechos ocurrieron en Karmei Yosef, en el centro de Israel, donde un grupo de personas se encontraban en una fiesta empresarial.

En el video se puede observar como seis personas que se encontraban dentro de la alberca se quedan extrañados al ver la rapidez con la que ésta se vacía, sin explicación alguna.

Pero segundos más tarde, se visualiza el hueco formado en el fondo, donde hay un remolino que está succionando el agua.

Es al paso de los segundos cuando el mismo agujero comienza a succionar todos los inflables y un hombre se queda atrapado hasta que ya no es posible verlo en cámara.

Otro hombre, quien casi cae dentro del agujero, intenta hacer un esfuerzo para rescatar a quien fue succionado, pero desafortunadamente no lo logra.

De acuerdo con el medio The Times of Israel, una mujer que se encontraba en el lugar trató de advertir a los bañistas, sugiriendoles que salieran de la alberca pero, las personas no prestaron atención pensando que se trataba de una broma.

Algunos de los testigos de lo sucedido relataron para el medio israelí Keshet 12 que el agujero había succionado a dos bañistas, pero que uno de ellos había logrado salir con heridas leves en los pies y las piernas, mientras que el otro falleció en la escena.

Los servicios de emergencia, por su parte, aseguraron que tardaron cuatro horas en poder rescatar el cuerpo, el cual se encontraba entre escombros.

Según informó el portal israelí, HuftPost, uno de los paramédicos que asistió a los heridos dijo que “este es un incidente muy inusual”.