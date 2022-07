Durante el 2020 estos fueron los millones de dólares que Santiago Giménez rechazó de la MLS; el delantero no quiso llegar al futbol de Estados Unidos.

Durante el 2020 estos fueron los millones de dólares que Santiago Giménez rechazó de la MLS; el ‘Bebote’ se marcha al Feyenoord de la Eredivisie y Europa, donde quiere poder figurar en el futbol internacional, pero antes tuvo que pasar de largo con grandes ofertas de Estados Unidos.

“Lo que yo sé es que me buscó un equipo de la MLS en 2020, me querían a toda costa, pero entre toda la familia, mi papá, mis compañeros y Dios me aconsejaron de la mejor manera. Sabía que me había costado mucho llegar al primer equipo de Cruz Azul y no me habría gustado irme tan rápido del club de mis amores, me quedé para buscar la novena estrella y afortunadamente se dio”, dijo Giménez para FOX Sports.

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Más Deportes