Suben a 16 los muertos en catastróficas inundaciones en Kentucky; se esperan más muertes 

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó que se han reportado hasta el momento al menos 16 muertos por las catastróficas inundaciones del jueves en el este del estado. Agregó que se pronostican más decesos en las próximas horas mientras los rescatistas llegan a zonas de difícil acceso.

Beshear dijo a CNN que “habrá múltiples familias que perderemos… Niños que no tendrán la oportunidad de crecer y experimentar lo que tenemos”.

“Esto es tan letal, y golpeó tan fuerte, y golpeó en la mitad de la noche”, dijo el gobernador.

Los rescatistas continúan trabajando para alcanzar las áreas más golpeadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que ocurrieron en la noche del miércoles para el jueves.

At least three people died and others are missing or stranded after heavy rains inundated southeastern Kentucky. The governor called it “one of the worst, most devastating flooding events” in state history. The water had yet to crest in some areas. https://t.co/FofxvFA16A pic.twitter.com/kVxaznhce2