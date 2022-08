Johnny Depp, la disfunción eréctil y otras 10 explosivas revelaciones que acaban de salir a la luz sobre el juicio de Heard vs Depp

Luego de que los titulares de los medios de entretenimiento y las redes sociales se llenaran del juicio por difamación entre Johnny Depp y su ex esposa, Amber Heard, este fin de semana se revelaron más de 6,000 páginas de documentos judiciales de dicho juicio.

Estos documentos, que fueron vistos y presentados por The Daily Beast, arrojan nuevas y explosivas declaraciones sobre el caso, dando a conocer más sobre la estrategia legal de cada equipo y la gran cantidad de evidencia que se excluyó, dejando al descubierto ciertas estrategias que no ponen muy bien al equipo de Johnny Depp.

Johnny Depp fans paid $3k to unseal the court documents just to get dirt on Amber, but ended up unintentionally exposing Depp and information he tried to keep private instead. A thread 🧵🪡 pic.twitter.com/NzH8eD1yJI