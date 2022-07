Will Smith se disculpa en video por bofetada a Chris Rock 

Will Smith se disculpó de nuevo con Chris Rock por abofetearlo durante la transmisión de los premios Oscar en un nuevo video, diciendo que su comportamiento fue “inaceptable” y que trató de contactar al comediante para hablar sobre el incidente pero le dijeron que Rock no estaba listo.

“No hay parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento”, dijo Will Smith en el video de menos de seis minutos publicado en línea el viernes. “Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”. A Rock, dijo: “Estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

Will Smith, sentado con una camiseta tipo polo y una gorra blanca, habló viendo directamente a la cámara y respondió preguntas preseleccionadas sobre su comportamiento en los Premios de la Academia del 27 de marzo, cuando abofeteó al presentador Rock luego que el comediante hizo una referencia al peinado de su esposa, Jada Pinkett Smith.

No te pierdas: Jada Pinkett Smith habla sobre alopecia y los Oscar

El escándalo de Will Smith

Smith también se disculpó con la familia de Rock y especialmente con la madre de este, Rosalie, quien estaba horrorizada de ver a su hijo lastimado y dijo a la revista US Weekly que “cuando él abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Realmente me abofeteó”. Smith también se disculpó con Tony Rock, el hermano menor de Chris.

“No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese momento”, dijo Smith.

Igualmente, se disculpó con su propia familia “por la tensión que le provoqué a todos” y con sus compañeros nominados al Oscar por haberles “robado y empañado su momento”. Mencionó a Questlove por su nombre; la bofetada interrumpió la victoria del documental “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)” del músico y director. Rock estaba en el escenario para presentar ese premio.

Will Smith también dijo que su esposa no hizo nada para alentar su bofetada. “Jada no tuvo nada que ver con eso”, señaló. “Tomé una decisión por mi cuenta”. Pinkett Smith ha dicho que tiene alopecia areata, un trastorno que provoca la caída del cabello.

Tras el altercado, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas prohibió a Smith asistir a los Oscar o cualquier otro de sus eventos durante 10 años. Smith se disculpó con Rock en un comunicado después de la ceremonia, diciendo que lo que hizo estaba “fuera de lugar y me equivoqué”.

“Lo siento realmente no es suficiente”, dijo Smith en el video, y agregó que está dolido porque no ha estado a la altura de las expectativas de los fans. “Decepcionar a la gente es mi trauma central”.

Muchos habían especulado que Smith aparecería ante la cámara para discutir la bofetada primero en la serie online de Pinkett Smith “Red Table Talk”, pero el actor decidió hacerlo en una publicación en sus redes sociales sin preguntas de seguimiento ni consultas sorpresa.