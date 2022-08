Insólito: Mujer encuentra serpiente dentro de bolsa de palomitas de maíz en Virginia

Una mujer de Virginia se llevó una escalofriante sorpresa cuando descubrió una serpiente dentro de una bolsa de palomitas de maíz.

Según medios locales, los hechos sucedieron cuando Kimberly Slaughter acudió a una tienda Shoppers Value, en el condado de Lunenburg para hacer sus compras.

Pero mientras Kimberly recorría los pasillos notó que parecían haber heces de ratón en el interior del carrito, entonces vio que la bolsa de palomitas de maíz que llevaba se encontraba en mal estado y decidió regresarla a su estante.

“Pensé, no voy a tomar esa bolsa. Así que lo puse en el estante inferior porque había heces de ratón cubriendo los estantes inferiores”, dijo al medio WTVR.

Cambio bolsa, le esperaba una serpiente

Entonces la mujer tomó otra bolsa; sin embargo, notó que en la esquina superior derecha había un pequeño agujero, tras revisar, descubrió que había una serpiente dentro.

Afortunadamente, los hechos transcurrieron sin ningún incidente, aseguraron medios locales.

“Tengo un bebé y apenas está comenzando a caminar. Así que imagínate si él fuera un poco mayor o si mi sobrina hubiera ido y dicho ‘oye, quiero palomitas de maíz’ y agarra la bolsa y es mordida. No es seguro. No es saludable”, dijo; sin embargo, Kimberly dijo que no pondría ninguna queja ante las autoridades de salud pertinentes.

El gerente de la tienda, Brian Stanley, dijo que desconoce de dónde pudo haber venido el reptil y se encuentra trabajando junto con su equipo para que no vuelva a suceder un incidente parecido.