Lars von Trier es diagnosticado con Parkinson￼

El cineasta danés Lars von Trier, conocido por películas como “Melancholia” (“Melancolía”) y “Dancer in the Dark” (“Bailando en la oscuridad”), fue diagnosticado con Parkinson, informó el lunes su compañía productora, Zentropa.

La compañía dijo que difundió el diagnóstico para evitar conjeturas sobre la salud del director previo al estreno de su serie “The Kingdom Exodus” en el Festival de Cine de Venecia el próximo mes. Zentropa dijo que von Trier, de 66 años, fue diagnosticado a comienzos del verano (boreal).

La enfermedad de Lars von Trier

“Lars está de buen ánimo y es atendido por sus síntomas”, dijo la productora Louise Vesth en un comunicado. “Y el trabajo para completar ‘The Kingdom Exodus’ continúa de acuerdo con lo planeado”.

En sus cuatro décadas de trayectoria, von Trier ha ganado algunos de los premios internacionales más prestigiosos, incluyendo la Palma de Oro de Cannes por “Dancer in the Dark”. Sus obras y comentarios, sin embargo, a veces han generado polémica: se le prohibió la entrada a Cannes durante siete años después de hacer declaraciones empáticas con los nazis durante una conferencia de prensa de 2011. En 2018 volvió al festival con el drama sobre un asesino en serie “The House That Jack Built” (“La casa de Jack”).

“The Kingdom Exodus” es la tercera y última temporada de una serie que se estrenó en Dinamarca en 1994, pero que no había estado disponible para el público mundial.