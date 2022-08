Adolescente de Kentucky muere tras ser voluntario en rescate y limpieza de devastadoras de inundaciones

Un joven de preparatoria es la última trágica pérdida en las inundaciones sin precedentes y devastadoras en el este de Kentucky que dejaron más de 35 muertes.

Aaron Crawford, de 18 años, murió de manera heroica al fallecer después de haber ayudado en los esfuerzos de rescate en las inundaciones.

Antes de la muerte de Crawford, las históricas inundaciones en Kentucky ya se habían cobrado la vida de 37 personas. Ahora, la cifra de muertos subió a 38.

El gobernador del estado, Andy Beshear, fue quien anunció el deceso del estudiante de la preparatoria en el condado de Knott.

“Esta es otra trágica pérdida para el este de Kentucky. Hagamos duelo juntos y conmemoremos a Aaron, y su compasión y amabilidad por sus vecinos”, dijo el gobernador Beshear.

En un tuit, Beshear escribió que “Britainy [su esposa] y yo estamos rezando por la familia de Aaron Crawford, un estudiante heroico de preparatoria en el condado de Knott que ayudó a en los esfuerzos de rescate que sucedieron a la inundación”.

Britainy and I are praying for the family of Aaron Crawford, a heroic high school student in Knott County who was bravely helping in the recovery efforts following the flooding.

1/2