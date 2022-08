Los retos que continúan pese a fin de política trumpista de inmigración «Quédate en México»

El Gobierno del presidente Joe Biden logró finalmente tener un triunfo sobre las políticas inmigratorias del expresidente Donald Trump al poder poner fin a la medida Quédate en México, la cual obligaba que los solicitantes de asilo esperaran a que se resolvieran sus casos en México; sin embargo, la política contunará acarreando casos.

Esta semana, un juez federal de Texas permitió que el Gobierno de Biden pudiera dar fin a la política, llamada oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), nombre irónico ya que miles de migrantes sufrieron abusos en la frontera sur debido a esta medida.

Aunque la política llegó a su fin, miles de solicitantes de asilo quedaron pendientes a sus procesos bajo la medida de Quédate en México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que “proporcionará información adicional en los próximos días” para “los inscritos en el MPP” que deberán “seguir las instrucciones en sus documentos judiciales y otros papeles para presentarse a la fecha programada en el tribunal, según sea necesario”.

Este comunicado significa que el programa ya no aceptará más casos; es decir, los solicitantes de asilo no se verán obligados a quedarse en México a esperar sus audiencias; no obstante, continuarán los procesos abiertos antes de la orden de la Corte Suprema y de la decisión del juez federal Matthew Kacsmaryk.

El fin de la política de Quédate en México significa que los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo han sido aceptadas podrán quedarse en Estados Unidos durante su proceso. Pero esto no significa que haya otro tipo de cambios en el proceso de solicitud de asilo de inmigrantes.

Aún falta eliminación de Título 42

Otro cambio es que aquellas personas que solicitaron asilo bajo el programa MPP y fueron rechazados lo podrán reintentar, pero aquellos que fueron obligados a esperar en México deberán seguir el proceso como lo ordena el DHS, ya que sus casos ya fueron registrados en el sistema migratorio, de acuerdo con un abogado citado por el diario La Opinión.

El fin de la política Quédate en México es un triunfo para los migrantes y para el Gobierno de Biden que logró completar una de sus promesas para sus electores inmigrantes.

Organizaciones proinmigrantes también han pedido el fin de otra norma impuesta por Trump, el Título 42, el cual permitía las deportaciones expeditas de todo migrante, a excepción de niños sin acompañantes (una mejora realizada por Biden), sin darles oportunidad para solicitar asilo, pero el Gobierno de Biden no ha dado fin a esta política.

