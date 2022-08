Pánico en Chicago: Decenas de niños expuestos a viruela del mono por trabajador de guardería contagiado

La viruela del mono se ha colocado como una enfermedad temible de la actualidad, por detrás del COVID-19; y es que luego de vivir dos años en pandemia, este tipo de viruela ha comenzado a desatar las alarmas en el mundo, provocando que diversos lugares ya hayan activado una emergencia sanitaria.

Pero lo peor que pudo pasar, pasó: Decenas de niños han quedado expuestos a un posible contagio, y todo por un trabajador de guardería.

De acuerdo con los reportes preliminares, la guardería se encuentra en Chicago, Illinois, uno de los estados que recientemente declaró estado de emergencia por el elevado número de contagios de viruela de mono.

Un adulto en una guardería en el área de Rantoul dio positivo por un caso de viruela del mono. Se están realizando evaluaciones de niños y otro empleado ahora, y no se han encontrado casos adicionales en este momento», dijo el viernes el director del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), el Dr. Sameer Vohra.

Es así como las autoridades de salud correspondientes han comenzado a investigar los hechos, en un intento de evitar el contagio significativo.

Frente a esto, el Departamento de Salud Pública de Chicago informó que ya se están realizando pruebas que ayuden a detectar el virus en el cuerpo de los niños o en otro personal de la guardería.

De igual manera, los expertos han recalcado la importancia de vacunar a los niños expuestos con el fin de no ponerlos en riesgo y procurar que los síntomas de la enfermedad, si es que llegan a estar contagiados, puedan ser más ligeros para los pequeños.

En tanto, el trabajador se encuentra aislado y se reporta como estable.

Hasta el momento la viruela del mono ha infectado a más de 6 mil 600 estadounidenses. Entre sus síntomas está la fiebre, dolores corporales, escalofríos, fatiga y protuberancias parecidas a granos en muchas partes del cuerpo, además de que se contagia a través del contacto prolongado de piel con piel, señala la OMS.

