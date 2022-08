Alerta máxima en la NASA: Perseverance encuentra pelo en Marte, ¿de dónde salió?

La misión de la NASA y el Rover Perseverance continúa, y esta vez, la comunidad científica se encuentra en vilo luego del hallazgo de un pelo.

Sí, un pelo en Marte.

No te pierdas: ¿Cómo será el apocalipsis?: Aquí cinco teorías sobre el fin del mundo

Hasta el momento, la NASA no tiene claro de dónde habría salido este cabello, por lo que los investigadores ya están llevando a cabo un estudio con el objetivo de resolver el misterio.

Pero una de las hipótesis es que se trataría de partes de los escombros que se desecharon cuando la misión aterrizó en Marte, la segunda hipótesis es que se podrían haber producido directamente dentro del robot.

Sin embargo, los científicos continúan en vilo por el descubrimiento y no pueden comprobar ni desechar ninguna hipótesis hasta no haber analizado meticulosamente las imágenes.

De acuerdo con la información del diario 20 minutos, habrá que esperar todavía un tiempo para conocer qué es lo que ha ocurrido, por qué este filamento se encuentra en este área en particular y, por supuesto, en qué consiste este material que ha aparecido en el área.

Exciting news: Not only did I recently grab a new rock core (#11), but plans are coming together to bring these samples back to Earth. A new group of robots (including next-gen helicopters!) could join me for an unprecedented team-up.



More: https://t.co/Q3K8JPnQvS #SamplingMars pic.twitter.com/rL4evMZp3U