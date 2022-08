California: Más de 3 millones de niños tendrán cuenta de ahorro para la universidad y recibirán hasta 1,500 dólares

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lanzamiento del Programa de Ahorros para el Desarrollo y la Inversión de los Niños en California (CalKIDS), el cual es una iniciativa para que las familias puedan comenzar a tener ahorros para la educación universitaria de sus hijos.

En un tuit, el gobernador demócrata anunció formalizó el programa: “Nuevo: Es oficial. ¡3.4 millones de niños de California tienen ahora una cuenta de ahorros para la universidad en su nombre!”.

NEW: It’s official. 3.4 MILLION CA kids now have a college savings account in their name!



Kids get up to $1,500.



Visit https://t.co/cB2xnkfEr7 to activate your account!!