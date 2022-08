El delantero Carlos Vela vuelve a decirle NO a la Selección Mexicana, no tiene posibilidades de ir a Qatar 2022 y prefiere no “estorbar” en el proceso.

El delantero Carlos Vela vuelve a decirle NO a la Selección Mexicana; aunque eran prácticamente escasas las posibilidades de ver al ‘Bombardero’ de nuevo con el Tricolor y mucho menos pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022, prácticamente es un hecho que no desea una vuelta.

El actual delantero de Los Angeles FC una vez más ha indicado que no tiene intención de volver al Tricolor; además que se ha terminado su ciclo dentro de la Selección Mexicana desde 2018, cuando decidió decir adiós.

