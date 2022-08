Pánico en Florida por aterradora tromba marina, aquí los impactantes videos 

La mañana de este martes, el pánico se apoderó de decenas de personas que se encontraban en las playas de Destin, California, luego de que se formara una colosal tromba marina.

Usuarios de redes sociales grabaron y compartieron la aterradora columna, muy parecida a un tornado, que avanzaba con fuerza en el océano.

Algunos captaron el momento desde la playa, otros desde balcones cercanos y unos cuantos más desde la carretera, pero el sentimiento de temor fue un común denominador.

La tromba marina en Destin estuvo acompañada de una tormenta eléctrica y fue vista alrededor de las 7 de la mañana frente a Emerald Coast, en la zona conocida como Panhandle.

“¡Qué mañana!”, escribió el usuario @boo_freeman al compartir uno de los videos más impresionantes en su cuenta de Instagram.

Poco tiempo después de que se viera la tromba marina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia, pidiendo a navegantes y nadadores que se mantuvieran fuera del agua.

