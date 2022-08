Texas: Declaran zona de desastre por inundaciones en Dallas-Forth Worth; se esperan más lluvias en el estado

Después de las inundaciones masivas del lunes que dejaron al menos una persona muerta, el gobernador Greg Abbott firmó este martes una declaración de desastre para 23 condados afectados de Texas, incluidos los condados de Dallas y Tarrant.

El evento meteorológico del lunes fue catalogado como “uno en mil años” al provocar la inundación de carreteras, lo que dejó cientos de vehículos sumergidos en el agua de las lluvias torrenciales.

Las lluvias torrenciales, que afectaron principalmente partes del noreste de Texas, provocaron que múltiples tripulaciones de rescate recibieran cientos de llamadas de residentes afectados por la severidad de la tormenta.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Forth Worth, el área de Dallas-Forth Worth sufrió una caída récord de lluvias torrenciales y de inundaciones repentinas entre el domingo y el lunes.

Más de 9 pulgadas de lluvia cayeron en el Aeropuerto de Dallas Forth Worth en 24 horas, lo cual marcó que ésta fuera la caída de lluvia más alta desde 1932.

Las lluvias torrenciales siguen a una sequía también histórica que ha estado azotando al país desde hace varios meses, principalmente en regiones del oeste del país.

Debido a la sequía, las inundaciones se vuelven más peligrosas, ya que la falta de humedad en la tierra impide la absorción de la lluvia. Tal situación pudo causar la histórica inundación que provocó que Abbott declarara la zona de desastre.

La declaración de desastre firmada por Abbott permite que el estado ejerza poderes de emergencias para responder a la emergencia, así como solicitar fondos federales para la reconstrucción y rescate de familias afectadas.

Today I issued a disaster declaration for 23 counties affected by severe weather & flooding across Texas.



It will ensure impacted communities receive all available state resources to address damages.



Texans can report property damage here: https://t.co/XTIbxhvw7t