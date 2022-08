Juez bloquea aplicación en Texas de directrices sobre aborto￼

Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente la aplicación de una norma federal que obligaría a los hospitales del estado a prestar servicios de aborto si la vida de la madre está en peligro.

Texas demandó el mes pasado al Departamento de Salud federal y al secretario Xavier Becerra, argumentando que la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, que es una ley federal, no requiere que los médicos realicen abortos si hacerlo viola una ley estatal.

No te pierdas: Recuento en Kansas confirma resultado a favor del aborto

En un fallo el martes, el juez federal de distrito James Wesley Hendrix impidió temporalmente que el gobierno hiciera cumplir la directriz, al concluir que dicha ley “no dice nada sobre el aborto”.

“Dado que el estatuto no dice nada sobre la cuestión, la directriz no puede responder cómo los médicos deben sopesar los riesgos, tanto para una madre como para su hijo por nacer”, explicó el juez en su decisión. “Tampoco puede, al hacerlo, crear un conflicto con la ley estatal donde no existe. Por lo tanto, la directriz no está autorizada”.