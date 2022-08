Intensa ola de calor sofocará el sur de California hasta el fin de semana del Labor Day 

Mientras el centro norte y sur de Estados Unidos sufre letales inundaciones causadas por lluvias torrenciales, el sur de California entra a una intensa ola de calor que la sofocará a partir de este martes hasta el fin de semana del Labor Day (Día del Trabajo- 5 de septiembre).

La intensa ola de calor llegará este martes al sur de California, y podrá causar que muchas áreas alcancen temperaturas arriba de los tres dígitos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que el incremento en la temperatura se tendrá hasta el jueves, pero el South Coast AQMD emitió este martes una alerta por niveles elevados de smog, la cual seguirá en efecto hasta el domingo 4 de septiembre.

El área de Van Nuys tiene pronosticado que las temperaturas registren más de 100°F (37.7°C) desde este martes hasta el domingo. El máximo de temperatura se espera para el miércoles y el domingo, con un máximo de 106°F (41.1°C).

Here's a look at some of the high temperatures on Wednesday, at the start of this heat wave. #CAwx pic.twitter.com/4bTLgxGoN2