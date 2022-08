Alerta en EEUU: Aumenta delincuencia en Chicago tras reto de TikTok que enseña a arrancar coche sin llave 

Recientemente, la policía de Chicago ha alertado sobre un nuevo y viral reto surgido en TikTok, en donde se explica cómo arrancar un carro sin tener la llave del mismo.

Según se menciona en la red social de videos, este truco aplica para los coches de las marcas Kia y Hyundai.

En un comunicado emitido por la Policía de Chicago, se dio a conocer que después de que se viralizara este reto en TikTok, “los robos han aumentado un 767%”.

«Se trata de una tendencia muy preocupante y los ciudadanos deben conocerla para que puedan protegerse», dijo un portavoz de la policía, y recomiendan a los propietarios estacionar sus vehículos en zonas iluminadas y transitadas, tener el seguro en vigor y asegurarse del cierre del vehículo.

Finalmente, el portal USA Today, los robos afectan a modelos posteriores al 2011 de Kia, y al 2015 de Hyundai.

KIA & Hyundai Theft Alert!#stpete pd is seeing an unusual trend.Since July 11th, 23 out of 56 stolen cars have been Kia/Hyundais models 2021 and older,that use keys to start.

Anyone with a KIA/Hyundai that uses a key, **please** #lockitup pic.twitter.com/l2ZwVHP7cd