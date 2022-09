Kickoff NFL: ¿Cuándo es el partido inaugural Rams vs Bills de la temporada regular?

La temporada regular de la NFL 2022-23 ya está a punto de empezar.

Después de algunas semanas de partidos de pretemporada que ya nos dieron chispazos de la emoción que nos espera en las semanas siguientes, la temporada regular comenzará la siguiente semana.

El primer partido de la temporada tendrá, como es tradición, al ganador del Super Bowl, que es Rams de Los Angeles, que vencieron a los Bengals de Cincinnati 23-20 el super tazón de este año.

La patada inicial de la temporada regular será realizada por los Rams y los Bills de Buffalo, un equipo que cada vez más se quiere meter al Super Bowl, pero que no lo ha logrado aún.

¿Cuándo es el Kickoff?

El esperado Kickoff de la NFL está programado para el jueves 8 de septiembre.

El partido inaugural se llevará a cabo en el Estadio SoFi, la casa de los Rams.

La hora prevista para el partido es a las 7:20 p.m. hora del centro (5:20 p.m. hora del Pacífico | 8:20 p.m. hora del Este).

Semana 1 NFL

Éstos serán los partidos de la Semana 1 de la NFL:

Jueves 8 de septiembre

LA Rams vs Buffalo Bills / 19:20 horas

Domingo 11 de septiembre

Detroit Lions vs Philadelphia Eagles | 12:00 horas

Chicago Bears vs San Francisco 49ers | 12:00 horas

Cincinnati Bengals vs Pittsburh Steelers | 12:00 horas

Miami Dolphins vs New England Patrios | 12:00 horas

Carolina Panthers vs Cleveland Browns | 12:00 horas

Houston Texans vs Indianapolis Colts | 12:00 horas

Atlanta Falcons vs New Orleans Saints | 12:00 horas

New York Jets vs Baltimore Ravens | 12:00 horas

Washington Commandes vs Jacksonville Jaguars | 12:00 horas

Minnesota Vinkings vs Green Bay Packers | 15:25 horas

Tennessee Titans vs New York Giants | 15:25 horas

LA Chargers vs Las Vegas Raiders | 15:25 horas

Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs | 15:25 horas

Dallas Cowboys vs Tamba Bay Buccaneers | 19:20 horas

Lunes 12 de septiembre

Seattle Seahawks vs Denver Broncos / 19:15 horas

Más Deportes