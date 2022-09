Alerta en California: Encuentran “mini pirañas” que comen carne humana en concurridas playas

¿Vas a ir a una playa de California? Entonces ten mucho cuidado, pues recientemente se ha emitido una alerta por la aparición de cientos “mini pirañas” que comen carne.

Según diversos reportes, se trata de pequeños insectos que, al igual que las pirañas (de ahí cómo se les ha comenzado a conocer), después de morder la carne se dan festines con la sangre de las heridas.

No te pierdas: Ameba comecerebros causa pánico de nuevo, cierran concurrida playa

Según medios locales de San Diego, Tara Suavage, una bañista víctima de estos animales, dijo que se encontraba dentro del agua cuando las “mini pirañas” la mordieron.

La mujer añadió que experimentó dolores intensos durante los primeros 15 minutos.

Mysterious Tiny sea creatures biting people in California



Tiny sea creatures have been biting people along the San Diego, California shoreline. Experts reached out on August 28 to explain the "Excirolana chiltoni" are a harmless and important part of the ecosystem. pic.twitter.com/ra8EUg64K0