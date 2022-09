California: Incendio Fairview deja dos muertos cerca de Hemet; aumenta temor de apagones por ola de calor

El Sur de California está en medio de una crisis meteorológica que está provocando incendios y olas de calor extremo en medio de una sequía histórica.

El lunes, las autoridades informaron que dos personas murieron a causa de un incendio forestal que se propagaba rápidamente sobre vegetación seca del Sur de California.

Además, el incendio forzó la evacuación de cientos de habitantes que ya estaban sufriendo la ola de calor que ha cubierto a la región. Por otra parte, 4 millones de habitantes del Sur de California se ven afectados por la prohibición del uso de agua de irrigación en exteriores a partir de este martes.

El incendio Fairview hizo erupción después de las 2:00 p.m. (hora local) y quemó velozmente 2,000 acres. En su camino, el incendio destruyó al menos siete estructuras y dañó muchas más en las cercanías de la ciudad de Hemet en el condado Riverside, según informó el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire).

Para la tarde de este martes, el incendio ya había quemado 4,000 acres y sólo está contenido un 5%. Los funcionarios de Cal Fire advirtieron desde la mañana que el incendio Fairview podía alcanzar a quemar hasta 7,000 acres.

#FairviewFire off Fairview Avenue and Bautista Canyon Road, near Hemet in Riverside County is 4000 acres and 5% contained. @CALFIRERRUhttps://t.co/azYefDzQih pic.twitter.com/WN85m4GgpK