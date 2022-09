Alerta en California: Incendio Fairview amenaza 18,000 casas mientras tormenta Kay complica la lucha contra las llamas

Los bomberos que forcejean por controlar los grandes incendios en California enfrentaban una nueva amenaza el viernes, al acercarse una tormenta tropical desde el sur con ráfagas de viento y un aumento de la humedad que, según los meteorólogos, podrían traer aguaceros e inundaciones repentinas.

El incendio Fairview en el sur de California abarcaba 109 kilómetros cuadrados (42 millas cuadradas) en el condado de Riverside y el jueves por la noche estaba contenido apenas en un 5%. Dos personas murieron el lunes cuando huían de las llamas y al menos 11 estructuras fueron destruidas. Unas 18,000 viviendas estaban amenazadas por los vientos que cambiaban rápidamente de dirección.

Hacia el norte, en la Sierra Nevada, el incendio Mosquito, que ardía fuera de control, había arrasado al menos 52 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas), amenazaba 3,600 viviendas en los condados de Placer y El Dorado y cubría de humo toda la zona.

Las llamas sobrepasaron el río American, arrasaron con inmuebles en la aldea de Volcanoville y se acercaban a los pueblos de Foresthill y Georgetown, , de 1,500 y 3,000 habitantes respectivamente. El vocero de los bomberos Chris Vestal dijo que se enfrentaba una “amenaza extrema y crítica de incendio”.

