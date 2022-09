¿Estadounidenses indocumentados en México?

Casi todos los día escuchamos hablar sobre la inmigración ilegal de latinoamericanos a Estados Unidos; rara vez sobre los indocumentados estadounidenses que viven ilegalmente en México.

Hace más de 150 años, inmigrantes estadounidenses cruzaron la frontera y se establecieron en México. Ese fue el inicio de una oleada de inmigración ilegal que no ha desaparecido.

Como lo explica el historiador William Xavier Andrews, la inmigración ilegal que tuvo lugar en las décadas de 1820 y 1830 al entonces estado mexicano de Texas fue clave para que Estados Unidos pudiera apropiarse de la mitad del territorio de su país vecino en 1848.

Inmigrantes estadounidenses ayudaron a apropiarse de la mitad del territorio mexicano

Tras la independencia de México de los españoles, Estados Unidos le pidió permiso a México para que algunas familias se establecieran en el territorio recién liberado. México dio su permiso bajo la condición de que los migrantes adquirieran la nacionalidad mexicana, la religión católica, y se atuvieran a las leyes de su nuevo país de residencia.

Pero la mayoría de los migrantes estadounidenses (cerca del 80%) que llegaron a Texas después de 1830 para pelear contra México en 1836 lo hizo de forma ilegal.

Administrative map of Mexico during the two central republics (1835-1846). Wikimedia Commons.

Eva Longoria, quien habló en 2016 en la Convención Demócrata, hizo una reflexión que revela la arbitrariedad de las fronteras. Según explica, sus ancestros se establecieron en Texas en 1603 (Estados Unidos ni siquiera existía en ese entonces), y su cambio de nacionalidad fue algo que no pidieron y que la historia les impuso: «Mi familia jamás cruzó la frontera; la frontera nos cruzó a nosotros».

Eva Longoria. Imagen: Grosby Group

Casi 200 años después, siguen llegando inmigrantes estadounidenses a México y muchos no cuentan con un permiso de residencia. Según el censo oficial de 2010, más de 738,000 personas nacidas en Estados Unidos viven en México. Debido a que su situación no está regularizada, no se sabe con precisión cuántos de ellos viven en México de forma ilegal, pero se calcula que es un gran porcentaje.

“Más allá de las cifras oficiales se estima que aproximadamente más de un millón de ciudadanos estadounidenses viven en México”, asegura Imagen Radio.

Andrés Rozental, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, asegura que «más de la mitad viven indocumentados; no se sabe, pero es así (…) Es gente que vino con tarjeta de turista y se quedó a vivir”.

En cuanto a las deportaciones, el promedio es de un ciudadano estadounidense deportado cada día en los últimos años; la mayoría, prófugos de la justicia en su país de nacimiento.

