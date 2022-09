Eugenio Derbez cuenta cómo fue su accidente: «Había sufrido 5 fracturas grandes y 10 pequeñas»

Poco más de dos semanas después de su accidente, el actor mexicano Eugenio Derbez reapareció para dar a conocer cómo fue el incidente que provocó su llegada al hospital.

A través de un live en Instagram, el actor mexicano contó qué fue lo que le ocurrió y cómo va su recuperación tras la cirugía de emergencia a la que fue sometido.

Desde la cama de su casa en Los Ángeles, Derbez apareció con un cabestrillo en la mano derecha.

La estrella de La Familia P. Luche contó que lo han “tenido sedado” a causa de los fuertes dolores.

Eugenio Derbez, de 61 años, dijo que “las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes”.

“Gracias a todos”, agradeció el comediante a sus fans.

Así se accidentó Derbez

Derbez contó que el accidente ocurrió mientras estaba jugando en un escenario virtual que consistía en un edificio. Virtualmente, Derbez se encontraba en la parte más alta del edificio, pero en la vida real tropezó y cayó sobre su hombro.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó el actor de la película ganadora del Oscar en el 2021, CODA.

Derbez dijo que “decidieron anestesiarlo”, porque “había sufrido cinco fracturas grandes y diez pequeñas”.

Video del «live» de Eugenio Derbez sobre su accidente

