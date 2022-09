Dani Alves para rumores de América y Tigres: “En México solo juego en Pumas”

El mediocampista brasileño de 39 años, Dani Alves para rumores de América y Tigres; avisa que en México solo jugará para Pumas de la UNAM.

El mediocampista brasileño Dani Alves para rumores de América y Tigres, avisa que en México solo jugará para Pumas de la UNAM; a pesar que este torneo Apertura 2022 no ha sido lo que se esperaba para los Felinos, la figura ex del FC Barcelona no tiene pensado salir a otro club en la Liga MX.

Había sido el ex futbolista y actualmente analista de la cadena TUDN, Moisés Muñoz, quien había aventurado un adiós de Alves a Pumas; indicó que podía salir a un equipo vestido de amarillo. Tanto América como Tigres UANL utilizan este color en su indumentaria de local.

SIGUE LEYENDO AQUÍ