Trump enfrentará demanda de violación de periodista E. Jean Carroll bajo nueva ley para “sobrevivientes” 

La periodista E. Jean Carroll planea demandar al expresidente Donald Trump por cargos de agresión sexual bajo una nueva ley de Nueva York que protege a las sobrevivientes de abuso sexual.

Carroll, de 78 años, acusó en el 2019 a Trump de haberla violado décadas atrás en una tienda departamental de Nueva York. La acusación la reveló en su libro What Do We Need Men For?: A Modest Proposal (¿Para qué necesitamos a los hombres?: Una modesta propuesta).

De acuerdo The Daily Beast, la abogada de Carroll notificó en agosto por medio de una carta a un juez federal de Nueva York que una acción legal contra Trump estaba en el horizonte. Tal carta fue revelada apenas este martes.

Primera demanda de E. Jean Carroll

La periodista ya tiene una demanda contra Trump, la cual hizo cuando éste aún estaba en la presidencia del país. Aquella demanda fue por difamación contra Trump, quien dijo que eran mentiras sus acusaciones contra él. En aquel momento, el expresidente fue ampliamente criticado por sus palabras insultantes sobre que Carroll “no era su tipo”.

Aunque la demanda sobre difamación de Carroll contra Trump tenía como fundamento la presunta agresión sexual, la violación como tal no estaba en cuestión.

Eso cambio ahora con la ley para sobrevivientes de Nueva York, llamada Ley para Sobrevivientes Adultos de Nueva York.

La abogada de Carroll, Roberta A. Kaplan, explicó que su clienta y ella se están preparando para una demanda separada bajo tal ley lo más pronto posible. Según el Daily Beast, tal fecha es el 24 de noviembre.

Trump se rehúsa a dar evidencia obligatoria

Kaplan dijo que Trump se ha rehusado a entregar evidencia pedida de manera obligatoria por la corte, algo que no sorprende, ya que éste parece ser el modus operandi de todas las investigaciones y demandas en su contra.

Por esa razón, la abogada señaló que buscará que Trump sea llevado a declarar bajo juramento.

Esta nueva demanda podría lograr precisamente eso, porque cualquier demanda bajo la ley de Nueva York sobre sobrevivientes de violaciones sería directamente contra él mientras no tiene un puesto gubernamental. En la demanda anterior, Trump utilizó al Departamento de Justicia para luchar esta demanda. Sí, con el dinero de los contribuyentes.

