Huracán Ian: Se hunde lancha con migrantes en Florida y deja 20 desaparecidos

Horas antes de que tocara tierra el huracán Ian como categoría 4 sobre Florida, una lancha que llevaba a migrantes se hundió y dejó a 23 personas desaparecidas cerca de Stock Island.

Más tarde, tres personas fueron rescatadas y cuatro personas que estaban en la lancha pudieron nadar y alcanzar la costa.

La Guardia Costera dijo a las 3:30 p.m. que tres personas fueron rescatadas a dos millas al sur de Boca Chica. Luego fueron trasladadas a un hospital por cansancio y deshidratación.

En Twitter, el agente jefe Walter Slosar de Miami dijo que “agentes de las Patrulla Fronteriza respondieron a un arribo de migrantes en Stock Island, Florida”.

#BREAKING: U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida. 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe