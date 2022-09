¿Debemos tener miedo?: Bahía de Tampa se queda sin agua por huracán Ian

Los fuertes vientos del huracán Ian drenaron el agua de la bahía de Tampa el miércoles mientras el ciclón se acercaba a la costa de Florida en el Golfo de México, y algunas personas se atrevieron a caminar sobre el lecho marino expuesto.

This is not smart at all!

People walking around in the Tampa Bay reverse tide. This water is going to come back very fiercely. Like a Tsunami.

DO NOT DO THIS! #HurricaneIan pic.twitter.com/WMFaRuURHn