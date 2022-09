Tua Tagovailoa sufre dramática conmoción ante Bengals

El mariscal de campo (QB) de Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, sufrió una fuerte caída tras ser capturado que obligó a que fuera retirado del campo de juego en camilla.

En un tuit, la cuenta de los Miami Dolphins informó que “Tua Tagovailoa está fuera del juego con lesiones en cabeza y cuello”.

Injury Update | Tua Tagovailoa is out of the game with head and neck injuries.

Minutos después, agregaron que el mariscal de campo “fue llevado a un hospital local para más evaluación. Está consciente y tiene movimiento en todas sus extremidades”.

Tua Tagovailoa has been taken to a local hospital for further evaluation. He is conscious and has movement in all his extremities.