La NASA publica nuevas fotos de choque con asteroide

El mundo tiene ahora nuevas fotografías impresionantes de la colisión de esta semana de una sonda espacial con un asteroide, la primera prueba de defensa planetaria en su tipo.

La NASA dio a conocer el jueves las fotografías del espectacular acontecimiento tomadas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb.

Telescopios de los siete continentes también observaron cómo la sonda DART de la NASA se estrelló contra el inofensivo asteroide Dimorfos, a 11 millones de kilómetros (7 millones de millas) de la Tierra, con el objetivo de alterar su órbita.

Webb and Hubble both captured the effects of DART Mission colliding with an asteroid as a test of planetary defense. This is the first time both telescopes observed the same target at the same time.