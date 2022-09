EN VIVO: Huracán Ian toca tierra en Carolina del Sur; cifra de muertes en Florida sigue subiendo

El huracán Ian tocó tierra como categoría 1 en zona continental de Estados Unidos por segunda vez, esta vez le tocó a Carolina del Sur.

La cifra de muertes vinculadas posiblemente al huracán Ian en Florida subió a 21.

El huracán Ian devastó Florida con inundaciones y cortes de energía a cientos de miles de clientes; hasta este viernes, casi dos millones de clientes siguen sin electricidad.

#GOESEast is continuing to monitor #Hurricane #Ian this morning as it heads toward the coast of the Carolinas, where hurricane conditions and a life-threatening storm surge are expected by this afternoon. Latest: https://t.co/FYrreOueMf pic.twitter.com/cRw3QINiqj

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que los vientos máximos sostenidos de la tormenta aumentaron el jueves a 120 km/h (75 mph). Su vórtice se ubicaba por la tarde a unos 390 kilómetros (240 millas) al sur de Charleston, Carolina del Sur, y avanzaba con dirección noreste a 17 km/h (10 mph).

Las instituciones de salud evacuaron a cientos de pacientes en la región de Fort Myers, Florida, el jueves donde el paso del huracán Ian interrumpió el suministro de agua. En un hospital regional, el viento arrancó parte del techo e inundó la sala de emergencia.

Otros centros de atención médica en el camino de Ian, desde la costa del golfo de México hasta el Atlántico, también evacuaban pacientes debido a las inundaciones.

Si bien en buena parte del estado el problema era el exceso de agua, al menos nueve hospitales en el suroeste de Florida sufrieron el problema contrario.

Mayhew dijo que evacuaban a 1,200 pacientes.

Mientras tanto, otros hospitales podrían sufrir problemas mayores, añadió.

El huracán Ian inundó el Hospital Fawcett en Port Charlotte por arriba y por abajo, ya que la marejada inundó su sala de emergencias en la planta baja al tiempo que el viento arrancó parte del techo de su unidad de cuidados intensivos, dijo una médica que trabaja allí.

La doctora Birgit Bodine pasó la noche en el hospital, anticipando que se requeriría mucho personal debido a la tormenta, “pero no previmos que el viento arrancaría el techo en el cuarto piso”, dijo.

El agua inundó la UCI, lo que obligó a evacuar a los enfermos más graves —algunos de ellos en respiradores— a otros pisos. El personal utilizó toallas y cubos de plástico para tratar de recoger los escombros mojados.

El hospital tiene cuatro pisos, pero los enfermos fueron concentrados en dos debido a los daños.

El huracán Ian dejó un rastro de destrucción a su paso por el suroeste de Florida, atrapó a residentes en viviendas inundadas, dañó el techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital y dejó a más de dos millones de personas sin luz antes de poner rumbo hacia la costa atlántica.

Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos, atravesó la península de Florida el miércoles en la noche y amenazaba con provocar inundaciones catastróficas en el interior del estado.

A falta de electricidad y con servicio intermitente de telefonía celular, muchos pedidos de auxilio no llegaban a destino. Las cuadrillas de emergencia debían abrirse paso a serrucho entre árboles caídos para alcanzar a personas atrapadas en casas inundadas. “Si la línea da ocupado, siga intentando”, dijo la comisaría del condado de Lee en un mensaje por Facebook el jueves por la madrugada.

Ian se debilitó en tierra y a primera hora del jueves quedó reducido a una tormenta tropical, pero se espera que vuelva a ganar fuerza una vez su vórtice llegue al Atlántico y amenace a la costa de Carolina del Sur con una potencia casi huracanada el viernes. A ambos lados de la península de Florida se esperan marejadas ciclónicas de hasta 2 metros (6 pies) de altura.

Un tramo de la costa del Golfo de México seguía inundada con agua del mar que fue empujada a la costa por la monstruosa tormenta.

En Port Charlotte, en la costa floridana del Golfo de México, la marejada ciclónica inundó la sala de urgencias de un hospital, situada en la plata baja del edificio, mientras el viento arrancaba parte de la cubierta de la UCI, ubicada en la cuarta, según una médico del centro.

En el cercano Fort Myers, las autoridades recibieron llamadas de personas atrapadas en viviendas anegadas o de familiares preocupados. En las redes sociales se publicaron súplicas de rescate, algunas de ellas con videos que mostraban como el agua, cubierta de escombros, se aproximaba a las cornisas de las casas.

El huracán convirtió las calles en ríos y derribó árboles en su avance por el suroeste de Florida el miércoles, con vientos de 241 km/h (150 mph) y un muro de marejadas ciclónicas. Cuando tocó tierra, Ian era una tormenta de categoría 4, y por la fuerza de sus vientos fue la quinta más potente en la historia de Estados Unidos.

A las 05:00 de la madrugada del jueves, Ian estaba a unos 70 kilómetros (40 millas) al sureste de Orlando y a 55 kilómetros (35 millas) al suroeste de Cabo Cañaveral, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h (55 mph), reportó el NHC, con sede en Miami. El meteoro se movía hacia el cabo a 13 km/h (8mph), añadió.

Los avisos por huracán se rebajaron a alertas por tormenta tropical en toda la península de Florida, y las inundaciones generalizadas y catastróficas eran todavía posibles, así como marejadas de hasta seis pies (dos metros) de altura, agregó el centro.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban a una distancia de hasta 665 kilómetros desde el ojo del meteoro, y casi todo el estado registraba precipitaciones. Según la previsión del NHC, en partes del noreste de Florida, en la costa de Georgia y en el Lowcountry de Carolina del Sur Ian podría dejar hasta 30 centímetros (un pie) de lluvia, mientras que en el sur de Virginia podría arrojar hasta 15 centímetros (6 pulgadas) en su avance tierra adentro sobre las Carolinas.

Hasta el miércoles en la noche, en Estados Unidos no se habían reportado muertes a causa del meteoro. Pero una embarcación con migrantes cubanos a bordo naufragó el miércoles en un clima tormentoso al este de Cayo Hueso.

Los gobernadores de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia y Virginia declararon el estado de emergencia de forma preventiva. Los meteorólogos prevén que Ian llegue a esas regiones convertido en una tormenta tropical que podrían causar inundaciones durante el fin de semana.

𝑾𝒆 𝑪𝑨𝑵𝑵𝑶𝑻 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉: Stay Off The Roads ❌ Stay Indoors✅. TampaPD Officers saw a traffic light 🚦 come crashing down in front of their car in #YborCity. There are live wires down. This is 𝙉𝙊𝙏 the time to venture out. #YourTampaPD #hurricaneian pic.twitter.com/t8pOii18Pf