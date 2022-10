Catálogo de Apple Music suma 100 millones de canciones￼

Apple Music está por cruzar una enorme marca, al ofrecer la impresionante cantidad de 100 millones de canciones en su servicio de música por streaming.

La gigante musical dijo a The Associated Press que, según sus datos internos, Apple Music llegará a la marca en algún momento del lunes. Cada día 20,000 cantantes y compositores lanzan música en el servicio.

“Es un enorme, enorme número”, dijo a AP Rachel Newman, directora editorial y de contenido global de Apple. “Es más posible crear música, grabarla y lanzarla que antes en la historia de la música, lo que me parece bastante increíble”.

Apple Music considera que este hito la afianza como el catálogo musical más grande del mundo, más que los 80 millones de canciones de YouTube Music, y los 82 millones de canciones y podcasts de Spotify, y los 90 millones de canciones de Amazon Music.

Aunque no se sabrá exactamente cuál será la canción que hará a Apple Music superar la marca, hay muchas posibilidades de que no sea de Estados Unidos o en inglés, pues el servicio tiene cada vez más música de todas partes del mundo.

Las canciones de Apple Music

Cuando se lanzó iTunes, el servicio tenía música en 200 idiomas y dialectos, y la mitad de su contenido era en inglés. Ahora 40% de la oferta de Apple Music está en inglés y los idiomas y dialectos suman 350. Las listas principales de la plataforma, que antes eran dominio de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, están ahora llenas de música de Japón, Colombia, Ghana, Nigeria y Corea del Sur.

La cantidad de 100 millones se ha acelerado a medida que el mundo se vuelve más digitalizado. Las canciones en Apple Music se duplicaron en los últimos cuatro años tras sumar 50 millones en 2018, mientras que se considera que la pandemia aceleró el ritmo pues la gente aislada buscó medios creativos de expresión.

La canción número 100 millones podría ser de un artista todavía desconocido, agregó Apple Music.

Apple Inc. comenzó iTunes en 2003 con 200,000 canciones para sus iPods y lanzó Apple Music hace siete años, con suscriptores en 167 países y regiones que principalmente la escuchan ahora en sus iPhones.

La empresa destacó que los clientes no sólo escuchan lo nuevo, también exploran catálogos antiguos de los artistas. En 2015, cuando se lanzó Apple Music las 1,000 canciones más populares sumaban 20% de las reproducciones. Ahora suman 10%. La fecha promedio de lanzamiento de las canciones es 7 de marzo de 2017, una cifra que se ha ido remontando por los escuchas que buscan música antigua.

El servicio de música por streaming celebrará el hito al lanzar el lunes una nueva serie editorial llamada Apple Music Today. El equipo editorial del servicio dijo que se trata de la historia detrás de una canción nueva o vieja, y ahora tienen 100 millones para elegir.