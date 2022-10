Sin propuestas que beneficien al electorado, republicanos usan la «guerra cultural» para ganar votos

Es del conocimiento común que el ideal de la Política es asegurar el bienestar de los gobernados por medio de acciones legislativas concretas en torno a salud, seguridad social (incluida la económica) y educación. De otra forma, si no se cumplen tal requisitos, su existencia no está justificada.

Sin embargo, a lo largo del planeta Tierra, los Gobiernos, usando tácticas del extremismo político, hacen proselitismo por razones «culturales» en lugar de propuestas reales que tengan un impacto beneficioso para sus votantes.

En Estados Unidos, candidatos del Partido Republicano se han unido a la retórica del expresidente Donald Trump sobre la llamada «guerra cultural» en contra de los ideales de los demócratas, a quienes demonizan por su pensamiento progresista en torno a la familia, a la inmigración, al uso de armas, a la educación y sus propuestas sobre seguros de salud.

Al contrario de los demócratas, que han propuesto políticas concretas sobre tales temas en el Congreso, los republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, (los representantes fieles de la retórica trumpista) se han centrado en proteger los valores conservadores hasta llevarlos a una radicalidad sin precedentes.

En una publicación en Instagram, el presidente Joe Biden redujo, de manera sencilla, la posición de los demócratas y los republicanos frente a cuatro problemas en el país: aborto (demócratas (D) lo quieren legal, los republicanos (R) prohibir) , seguridad social (D-protegerla | R-reducirla), control de la natalidad y métodos anticonceptivos (D-proteger | R-lo amenazan) y costo de medicamentos recetados (D-reducirlos | R-aumentarlos).

A grandes rasgos, tal tabla publicada en la cuenta de Joe Biden es verdadera.

Mientras que tales problemas aquejan al país, los republicanos se han mostrado reacios a apoyar cualquier medida legislativa demócrata, por lo cual las votaciones en el Congreso se han mantenido completamente partidistas; entre los últimos casos se cuenta la ley de reducción de la inflación, la cual obtuvo una fuerte respuesta negativa por parte de los republicanos.

Los republicanos, en lugar de centrarse en políticas que beneficien al amplio espectro de sus gobernantes, se han enfocado en problemas «culturales», que si bien tienen su espacio en el mundo de lo abstracto, tienen un claro impacto en la sociedad que no es para nada positivo, sino, más bien, regresivo, divisionista y paranoico.

Tomemos como ejemplo, a DeSantis y Abbott. Ambos gobernadores están en activo y buscan su reelección en estas elecciones de medio término que tienen lugar el 8 de noviembre.

Inmigración

Ambos se han unido en una cruzada antiinmigrante en la que han enviado a migrantes fuera de su estado, Texas y Florida, hacia estado del norte gobernados por demócratas. Los dos gobernantes gastaron dinero de las arcas públicas para enviarlos en autobuses y en avión. Ron DeSantis se encuentra ahora en medio de una investigación sobre el uso del dinero público que utilizó para enviar en avión a migrantes a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Asimismo, el funcionario fue demandado por lo migrantes, quienes acusan que fueron engañados con la intención de hacerlos subir al avión que enviaría a la isla. Éste es el último stunt de Abbott y DeSantis en materia de inmigración, con lo cual quieren traer a la mesa el tema. Además, DeSantis continúa comparando, como lo hizo Trump, a los inmigrantes indocumentados como delicuentes.

Derechos LGTBQ+

La llamada «guerra cultural» también se encuentra en las acusaciones de sobre un supuesto «adoctrinamiento» por parte de distintas instituciones, principalmente las educativas. Fundamentalmente, este adoctrinamiento del que acusan republicanos como DeSantis y la congresista Marjorie Taylor-Greene se basa únicamente en la enseñanza de valores progresistas, como es otorgar, mejor dicho ratificar, los derechos de la comunidad LGTBQ+. En cambio, las políticas de DeSantis se han enfocado en crear leyes que intentan restringir el debate sobre tal tema, con la ley llamada comúnmente «No digas gay».

Aborto

Asimismo, el debate republicano, que en realidad no da lugar al debate, se centra en la prohibición del aborto, con el único argumento, no basado en ninguna ley del país, de que el feto es una persona. De esta manera, los republicanos extremistas se centran en la decisión sobre quién merece derechos y quién no. Con la restricción al aborto, DeSantis y su Gobierno escoge que la mujer no tiene autonomía sobre su cuerpo y no tiene derechos reproductivos. Y ahí se centra su discurso para atraer a personas que apoyan la prohibición del aborto. Al igual que él, se encuentra Abbott, cuya ley contra el aborto funcionó como ejemplo para los demás estados conservadores para que lograran pasar sus propias prohibiciones.

Control de armas

Texas y Florida son dos estados que han sufrido los últimos tiroteos más letales en escuelas. En Parkland (Florida), donde murieron 17 personas, y en Uvalde (Texas), donde murieron 21 personas. No obstante, ambos estados fracasaron en proponer restricciones a la compra de armas, como dar presupuesto para una efectiva revisión de antecedentes. En cambio, utilizaron el ya desgastado argumento de que el uso de armas está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución. En este caso, sí luchando contra la eliminación de un derecho, pero sonriendo al quitar el derecho al aborto inducido a la mujer.

Racismo

En un caso extraordinario, republicanos iniciaron también una censura a los libros que contengan la Critical Race Theory (Teoría Crítica Racial), la cual estudia el pasado racista de Estados Unidos, y el racismo sistémico que se vive actualmente en el país. Esta censura es parte de su lucha contra el adoctrinamiento de los jóvenes. Para evitar tal «radicalización» hacia el progreso liberal, la vicegobernadora de Florida, Jeanette Nunez, anunció en Fox and Friends que había rechazado 54 libros de texto de matemáticas debido a que supuestamente incluían teoría crítica racial.

